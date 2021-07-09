سرور لـ النصر: الدور الأول المشوار الحقيقي للصدارة

المواطن - مروة نبيل

طالب نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور إدارة العالمي برئاسة مسلي آل معمر بتسجيل بديل للأرجنتيني بيتي مارتينيز، نظرًا لقوة المنافسة في الدور الأول.

سرور ينصح النصر بتسجيل لاعب أجنبي

وقال سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بيتي لن يكون من بين النجوم في الدور الأول من الدوري وحتى لو تواجد في آخر الدور الأول يحتاج لوقت للرجوع لمستواه”.

وتابع: “أتمنى أن يحل محله لاعب آخر يصنع الفارق ويشكل قوة للفريق أمام خصوم النصر ولأن نقاط الدور الأول هي المشوار الحقيقي للوصول للصدارة.. أتمنى جلب لاعب ليكون ضمن التشكيل”.

إصابة مارتينيز تربك العالمي

وتعرض مارتينيز لإصابة خلال مباراة النصر والأهلي، وأجرى شهر أبريل الماضي عملية جراحية في برشلونة من أجل تثبيت الرباط الجانبي الخارجي للركبة، ليتأكد غيابه عن الملاعب لـ6 أشهر.

وأكدت تقارير صحافية أن إدارة مسلي آل معمر تسعى لتسجيل لاعب آخر بدلًا من الأرجنتيني بيتي مارتينيز لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة