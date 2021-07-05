سرور: هجوم النصر سيكون الأقوى الموسم المقبل

المواطن - مروة نبيل

أشاد نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور بإمكانيات مهاجمي العالمي في الموسم الرياضي المقبل، مطالبًا الجماهير بدعمهم.

هجوم النصر الأقوى

وقال سرور عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “بإذن الله أن الثلاثي حمدالله وتاليسكا وفينسنت أبو بكر إضافة للأوزبكي مشاريبوف، سيشكلون أقوى هجوم في الموسم بعد مشيئة الله وهذا يتطلب من جماهير النصر الدعم والمساندة لهم وباقي نجوم الفريق”.

وتفاعلت الجماهير معه، وقال أبو عاصم: “قبل كل شيء على اللاعب أن يعرف أن النصر دفع الغالي والنفيس للتعاقد معه.. وعليه أن يجتهد ويظهر بالمستوى المأمول.. ويبشر بالدعم والتشجيع والمساندة”.

وعلق آخر قائلًا: “نتمنى لهم التوفيق وأن يركزوا في الملعب فقط ويدعوا ما يحصل خارجه للإدارة والمشجعين”، وقال أبو ماجد: “والله يا كابتن ما ارتاح إلا لما يكون فيه مدافع أجنبي قيادي وحماسي يقود المجموعة اللي في الخلف”.

العالمي يدعم صفوفه بصفقات قوية

وتطمح إدارة مسلي آل معمر لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية، للظهور بشكل مميز في الموسم الجديد والمنافسة على الألقاب، ما يدفعها لحل أزمة الكفاءة المالية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعاقد النصر مؤخرًا مع البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبو بكر، كما ضم الأوزبكي جلال الدين مشاريبوف في الميركاتو الشتوي الماضي، ولكنه فشل في تسجيله بسبب الكفاءة المالية وأعاره لنادي شباب الأهلي الإماراتي لنهاية الموسم.

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