سر حرمان 52 شخصًا من حضور مباراة إنجلترا وأوكرانيا

المواطن - محمد سمعه

أوضحت تقارير صحفية اليوم الأحد أن الشرطة الإيطالية قررت حرمان 52 شخصًا من حضور مباراة إنجلترا وأوكرانيا التي أُقيمت أمس السبت على ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما.

وكانت المباراة شهدت فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره الأوكراني برباعية دون رد، متأهلًا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أوروبا لمواجهة منتخب الدنمارك.

52 مشجعًا لم يحضروا المباراة بسبب الإجراءات الاحترازية

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة الإيطالية اتخذت القرار بسبب عدم التزام الجماهير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من أجل حضور المباراة.

وكشفت التقارير أن الشرطة وجدت أن الـ52 مشجعًا خالفوا الإجراءات الاحترازية بعد قدومهم جوًا من إنجلترا وأوكرانيا إلى إيطاليا لحضور المباراة.

وكانت إيطاليا سبق لها وأن قررت فرض حجر صحي لمدة 5 أيام على من يأتي إلى إيطاليا قادمًا من بريطانيا خلال آخر أسبوعين من شهر يونيو الماضي.

وسيواجه المنتخب الإنجليزي، الدنمارك يوم الأربعاء المقبل في المباراة التي تُقام على ملعب ويمبيلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

الدنمارك تحقق المستحيل قبل مباراة إنجلترا وأوكرانيا

وقبل مباراة المنتخب الإنجليزي ضد أوكرانيا، كان منتخب الدنمارك نجح في التأهل لدور الأربعة، وذلك بعد الفوز الصعب على منتخب التشيك بهدفين لهدف.

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