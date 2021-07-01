سر يعرقل استمرار ميسي في برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أثار اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أيقونة الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، أزمة مقلقة لـ مجلس إدارة النادي برئاسة خوان لابورتا، خاصة أن عقده انتهى يوم أمس الأربعاء.

وكانت تقارير صحفية إسبانية أشارت إلى أن النجم الأرجنتيني يفضل خوض تجربة احترافية أخرى خارج برشلونة بعد 17 عامًا قضاها بصفوف الفريق الكروي الأول للنادي الكتالوني.

قانون اللعب المالي النظيف يهدد بقاء ميسي بالبارشا

وخرج خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة عن صمته كاشفًا السر وراء عدم تجديد عقد النجم الأرجنتيني صاحب الـ34 سنة حتى الآن قائلًا: “اللاعب يريد البقاء معنا، ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليه، المفاوضات تسير على الطريق الصحيح، ولكن قوانين اللعب المالي النظيف تعرقل التجديد، لكننا ندرس كل الحلول الممكنة للتجديد”.

ويأتي السبب وراء رغبة ميسي في الرحيل هو عدم تتويج النادي بالألقاب في الموسم الماضي وخروجه المتكرر من دوري أبطال أوروبا، في ظل عدم وجود مشروع جيد للفريق الأول يُجبر النجم الأرجنتيني على البقاء.

رئيس برشلونة في مأزق

وقبل أسبوع من الآن، أكد مصدر مقرب من ميسي لصحيفة “سبورت” الكتالونية، أن النجم الأرجنتيني لم يتوصل لاتفاق حول تجديد عقده مع إدارة برشلونة، على عكس الأخبار المنتشرة والتي تفيد بمنحه خوان لابورتا، رئيس برشلونة، موافقته على التجديد.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أنه سبق وأن قدم خوان لابورتا عرضًا للنجم الأرجنتيني بالتجديد لمدة موسمين، إلا أن اللاعب لم يحدد حتى الآن مصيره مع الفريق.

ولفتت صحيفة “سبورت”، إلى وجود محادثات يومية بين الطرفين ورغبات متبادلة في الاستمرار مع الفريق الكتالوني، لكن لا يوجد شيء رسمي، الأمر الذي أقلق جماهير نادي برشلونة خوفًا من رحيله.

شارك الخبر







مقالات ذات صلة