سعد الحريري يعتذر عن تشكيل حكومة لبنان بعد 9 أشهر من الفشل

المواطن - متابعة

بعد 9 أشهر من المحاولات الفاشلة لتشكيل حكومة لبنان الجديدة أعلن سعد الحريري اعتذاره عن قبول التكليف؛ مرجعًا السبب إلى الخلاف مع رئيس البلاد ميشال عون.

سعد الحريري يعتذر رسميًا

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قال الحريري في بيان له : “التقيت الرئيس وأجرينا مشاورات في موضوع الحكومة وخلال الكلام كان هناك تعديلات يطلبها الرئيس واعتبرتها جوهرية في التشكيلة التي قدمتها. وتناقشنا في الأمور التي لها علاقة بالثقة، والواضح أن لا شيء تغير، ويبدو أننا لا نتفق مع الرئيس. واقترحت مزيدًا من الوقت، لكن الرئيس رأى أن لا مجال للاتفاق، فقدمت اعتذاري عن عدم تشكيل الحكومة والله يعين البلد”.

التشكيل أو التنحي

وفي مارس الماضي طلب رئيس لبنان، ميشال عون، في خطاب متلفز من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يسرع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تلبي تطلعات الجميع أو يتنحى ويفسح المجال لغيره؛ نظرًا لخطورة الوضع الراهن في لبنان.

وقبل يومين قدم الحريري تشكيلة حكومة مكونة من 24 وزيرًا لكنها لم تلق ثقة ولا قبولاً من رئيس لبنان.

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