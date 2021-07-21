سعد الشهري: وجود المنتخب السعودي بهذا المحفل يفيد لاعبينا

المواطن - محمد سمعه

أكد سعد الشهري، المدير الفني لـ المنتخب السعودي، تحت 23 عامًا على أن وجود الأخضر الأولمبي في مجموعة قوية بـ أولمبياد طوكيو سيحفز اللاعبين على إخراج أفضل ما لديهم.

مباراة قوية لـ المنتخب السعودي ضد كوت ديفوار غدًا:

وتحدث سعد الشهري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وكوت ديفوار غدًا الخميس قائلًا: “وجودنا في المجموعة الأقوى بهذا المحفل الأولمبي العالمي يعد أمرًا إيجابيًّا”.

وأضاف مدرب الأخضر الأولمبي: “في مثل هذه المباريات القوية يتحفز اللاعب على تقديم أفضل ما لديه دائمًا وذلك لتحقيق أفضل النتائج”.

استدعاء فراس البريكان لقائمة الأخضر:

وقبل المباراة، كان المدرب سعد الشهري المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا قرر استدعاء اللاعب فراس البريكان، لتمثيل الأخضر الأولمبي بدلًا من اللاعب المصاب تركي العمار.

وسينضم فراس البريكان لبعثة الأخضر الأولمبي خلال الساعات القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي يتواجد بالمجموعة الرابعة التي تضم منتخبات كوت ديفوار وألمانيا والبرازيل.

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