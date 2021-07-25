سعود عبدالحميد في مرمى الانتقادات

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب سعود عبدالحميد المدافع الأيمن لـ منتخب السعودية تحت 23 عامًا لانتقادات كثيرة وذلك بسبب أخطائه في مباراة ألمانيا التي أُقيمت ظهر اليوم الأحد بالجولة الثانية من دور المجموعات بـ أولمبياد طوكيو 2020.

أداء غير موفق من سعود عبدالحميد رغم صناعة الهدف

وأكد النقاد الرياضيون والجماهير السعودية على أن أداء عبدالحميد صاحب الـ22 عامًا في مباراة ألمانيا لم يكن موفقًا رغم أنه صنع الهدف الثاني للاعب سامي النجعي بالدقيقة الـ50 من عمر مباراة ألمانيا.

وارتكب خط دفاع المنتخب السعودي مجموعة من الأخطاء، تسببت في تقدم ألمانيا 3 مرات رغم طرد اللاعب آموس بيير من المنتخب الألماني في المباراة.

وبعد نهاية مباريات الجولة الثانية، يتواجد المنتخب السعودي، في المركز الرابع والأخير بالمجموعة الرابعة بدون أي نقطة، أما منتخب ألمانيا فيحتل المركز الثالث ومنتخب ساحل العاج في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، أما منتخب البرازيل فيتواجد بالمركز الأول برصيد 4 نقاط.

يذكر أن منتخب البرازيل كان تعادل بدون أهداف مع منتخب ساحل العاج، قبل مباراة السعودية وألمانيا.

موعد مباراة السعودية والبرازيل

وسيواجه المنتخب السعودي، نظيره البرازيلي صباح الأربعاء المقبل في تمام الحادية عشرة صباحًا بتوقيت المملكة.

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