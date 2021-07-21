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سلمان الفرج: الجيل الحالي للأخضر الأولمبي مستقبل الكرة السعودية
مؤكدًا على أن الوصول للأولمبياد دليل على قوة لاعبي الأخضر تحت 23 عامًا

سلمان الفرج: الجيل الحالي للأخضر الأولمبي مستقبل الكرة السعودية

2021/07/21
الساعة 7:47 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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سلمان الفرج: الجيل الحالي للأخضر الأولمبي مستقبل الكرة السعودية سلمان الفرج
المواطن - محمد سمعه

أوضح سلمان الفرج، لاعب المنتخب السعودي الأولمبي، على أن الأخضر تحت 23 عامًا يملك جيلًا قويًّا ولاعبين على أعلى مستوى، مضيفًا أنهم قادرون على تحقيق نتائج إيجابية في أولمبياد طوكيو 2020.

سلمان الفرج يشيد بالجهاز الفني ولاعبي الأخضر الأولمبي:

وقال الفرج في المؤتمر الصحفي قبل مباراة السعودية وكوت ديفوار غدًا الخميس: “الأخضر الأولمبي يملك جيلًا قويًّا والدليل هو وصولنا إلى الأولمبياد، والجيل الحالي بالمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سيكون دعامة قوية لكرة القدم السعودية مستقبلًا”.

منتخب السعودية الأولمبي
سعد الشهري وسالم الدوسري وسلمان الفرج

وتابع الفرج: “ومع وجود الجهاز الفني ذو المستوى العالي نسعى لتحقيق نتائج إيجابية خلال مشاركتنا الحالية في الأولمبياد”.

ترقب تام لـ مباراة الغد ضد كوت ديفوار:

ويترقب الجمهور السعودي مباراة الأخضر صباح الغد الخميس ضد المنتخب الإيفواري، حيث تنطلق في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا على ملعب نيسان في طوكيو.

وكانت بعثة المنتخب السعودي تحت 23 عامًا وصلت الجمعة الماضية إلى اليابان، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو 2020”.


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