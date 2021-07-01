سلوفاكي يقود أبها لـ موسمين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي أبها عن تعاقده مع المدرب السلوفاكي مارتن سيفلا ليقود الفريق الكروي الأول بالنادي لمدة موسمين.

وذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن المدرب سيفلا تولى المهمة خلفًا للمدرب التونسي عبدالرزاق الشابي.

تزكية الحديثي رئيسًا لـ أبها

وجاء ذلك بعد الإعلان عن تزكية أحمد الحديثي رئيسًا للنادي لمدة 4 سنوات مقبلة حيث تضم قائمته كل من خالد الشهري وطارق أبو ملحة وأحمد المتحمي ورانية عسيري وسفيان آل عايض وعلي أبو سرهد وفهد آل مفرح في عضوية مجلس الإدارة.

وكان زعيم الجنوب أنهى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2020/2021 محتلًا المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.

زعيم الجنوب يضم الزهراني

وبوقت سابق، وقعت إدارة نادي أبها عقدًا احترافيًا مع اللاعب مطير الزهراني ( لاعب وسط ) وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسمين ينتهي بنهاية الموسم الرياضي 2022/2023.

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