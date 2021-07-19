سند محمد بن سلمان : 3.7 ملايين ريال إجمالي دعم سند الزواج

المواطن - الرياض

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان أن إجمالي الدعم في مبادرة سند الزواج وصل إلى 3.7 ملايين ريال فيما بلغ عدد المستفيدين من ذوي الإعاقة والأشخاص ذوي الظروف الخاصة 187 مستفيدًا.

يذكر أن برنامج سند محمد بن سلمان هو برنامج عطاء خيري بآلية مبتكرة، خصصه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ليكون مظلة تندرج تحتها العديد من المساهمات الاجتماعية، من خلال إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في متابعة المتطلبات الأساسية لأفراد المجتمع وتخدم فئات مختلفة في المجتمع بحيث تكون سندًا وعونًا لهم.

حرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.