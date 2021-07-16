سيول جارفة واحتجازات بوادي جعلان في سلطنة عمان

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداول، سيول جارفة واحتجازات في وادي عجلان في سلطنة عمان اليوم الجمعة فيما لا تزال الأمطار تهطل على مساحات واسعة من السلطنة.

📹 فيديو متداول

سيول جارفة واحتجازات في وادي جعلان #سلطنة_عمان

الجمعة ٦ ذي الحجة ١٤٤٢هـ #منخفض_الحج

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. pic.twitter.com/xvt6TcitoP — طقس (@tqqs) July 16, 2021

حالة الطقس في سلطنة عمان

ويتواصل تدفق وهطول الأمطار الرعدية على أجزاء من محافظات مسقط والداخلية وجنوب الباطنة وشمال الشرقية تمتد لتشمل محافظة الظاهرة وتشكل سحب ركامية ماطرة على أجزاء من محافظة ظفار.

وقالت الأرصاد العمانية إن السحب الركامية الرعدية امتدت على محافظات جنوب وشمال الشرقية ومسقط وأجزاء من الداخلية مع هطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية وزيادة في منسوب الأودية ونشوء خلية ركامية أخرى في الظاهرة وعلى أجزاء من محافظة ظفار مع أمطار رعدية لاحقًا.

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