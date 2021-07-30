‎الرئيسية
جديد الأخبار
شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر
يتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه

شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر

2021/07/30
الساعة 6:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر
المواطن - واس

تسهم الطبيعة البِكر بتنوعها الجغرافي لسواحل محافظة الوجة الواقعة بمنطقة تبوك -أحد عوامل الجذب السياحي للمنطقة- لما تختزنه من شعب مرجانية وصخور ورمال بألوان مختلفة ونقاء لمياه البحر، واعتدال في مناخها طيلة أيام العام.

شاطئ الهرابة: 

ويعد شاطئ الهرابة -الذي يقع إلى الجنوب من مدينة الوجه بمسافة لا تزيد عن 15 كيلومترا والمتميز برماله وشموخ نخيله وتدرج أعماقه- مرتكز الجمال في رؤية جزيرتي “الظهرة والمردونة”، ويضم مقومات جاذبة لهواة الغطس واكتشاف الأعماق والباحثين عن صيد الأسماك، لصفاء مياهه وتنوع ألوان الشعاب المرجانية وسط أعماقه، مما جعله مقصداً سياحياً مميزاً وخاصة في فصل الشتاء.

 

شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - المواطن شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - المواطن شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - المواطن شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - المواطن شاطئ الهرابة في الوجه‏ مرتكز الجمال في رؤية جزر البحر - المواطن


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

أمير تبوك يطلع على عدد من المشروعات التنموية بمحافظة أملج

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان