شاموسكا يرفع لياقة لاعبي الشباب

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بقيادة مدربه البرازيلي بريكليس شاموسكا أداء تدريباته الجماعية، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

تدريبات لياقية للاعبي الشباب:

وحرص شاموسكا على رفع المعدل اللياقي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال الحصة التدريبية اليوم، حيث أدى اللاعبون تمارين لياقية مكثفة، بالإضافة إلى تدريبات تقوية العضلات في الملعب الرديف، ثم تمارين منوعة بالكرة.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد عاود تدريباته الجماعية، مساء أمس الأحد، حيث استعرض شاموسكا برنامجه التدريبي، وشارك في المران اللاعبون الجدد، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.

وسبق أن كشف النادي تفاصيل استعدادات الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022، حيث سيخوض معسكرًا خارجيًّا في مدينة ماربيا الإسبانية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الليوث الموسم المنصرم:

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في إنهاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين محتلًّا المركز الثاني، وسيشارك في بطولة دوري أبطال آسيا الموسم الرياضي الجديد.

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