شاهد .. كيف أعلن الأهلي التعاقد مع البرازيلي باولينيو ؟

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الأهلي عن التعاقد بشكل رسمي مع البرازيلي باولينيو لتدعيم منطقة خط الوسط بالفريق الكروي الأول، حيث انضم اللاعب البرازيلي للراقي كصفقة انتقال حر.

ونشر حساب الأهلي في “تويتر” مقطع فيديو كتب فيه: “تتحقق الأماني، بتشكيل بعض الكلمات، خلصوا مع باولينيو”.

الشباب والنصر وشباب أهلي دبي بحثوا ضم باولينيو

وكان اسم اللاعب البرازيلي صاحب الـ32 عامًا ارتبط بالانضمام لـ الشباب والنصر وشباب أهلي دبي الإماراتي قبل أن يحسم الأهلي السعودي الصفقة رسميًا له.

فوائد الصفقة البرازيلية

وبعد انضمام نجم جوانجزو إيفرجراند الصيني السابق، ستعود الصفقة بعدة فوائد على مجلس إدارة ماجد النفيعي والفريق الكروي الأول.

أولًا سيطمئن جمهور الأهلي أن هناك إدارة قوية قادرة على تسديد ديون النادي وجلب الصفقات القوية للفريق الأول لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، حيث احتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ثانيًا وجود نجم جوانجزو السابق سيعوض رحيل اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، الذي فسخ عقده مع الراقي لتأخر حصوله على مستحقاته المالية.

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