شاهد .. لقطة طريفة من نجم النصر بمعسكر الفريق

المواطن - محمد سمعه

ظهر اللاعب الكاميروني فينسينت أبو بكر، لاعب الفريق الكروي الأول بـ النصر، في لقطة طريفة وذلك أثناء ترحيب عناصر الفريق به وبكل المحترفين الأجانب في معسكر العالمي الإعدادي للموسم الجديد في بلغاريا.

مدافع النصر الجديد يشارك بالتدريبات:

وكان المران الصباحي للعالمي اليوم الجمعة شهد مشاركة اللاعب الأرجنتيني راميرو فونيس موري مدافع العالمي الجديد، وذلك بعد انضمامه للفريق قادمًا من نادي فياريال الإسباني.

وأقدم لاعبو العالمي على تحية المحترفين الأجانب الأربعة تاليسكا وأبو بكر والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف واللاعب فونيس عن طريق التصفيق لهم ثم ضربهم بطريقة طريفة.

أبو بكر يُطالب بـ VAR !

ونشر حساب العالمي عبر “تويتر” تعليقًا كالتالي: “الترحيب بالمحترفين الجدد.. وليد يُنكر وأبو بكر يطالب بالفار”.

جدير بالذكر أن النصر سيواجه ضمك يوم 13 أغسطس المقبل، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/ 2022.

وأعلن العالمي، مساء أمس الخميس، عن ضم راميرو فونيس موري، بعد شراء المدة المتبقية في عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني، حيث وقع على عقد يمتد لمدة عامين مع أفضلية التجديد.

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