شاهد.. ملاكم مغربي يعض أذن منافسه في أولمبياد طوكيو !

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

حاول الملاكم المغربي يونس باعلا عض منافسه النيوزيلندي ديفيد نيكيا، خلال مواجهتهما ضمن منافسات الوزن الثقيل في أولمبياد طوكيو 2020 التي تُقام هذا العام نظرًا لتفشي جائحة كورونا العام الماضي، وقد رصدت عدسات الكاميرا تلك المحاولة.

خسارة الملاكم المغربي أمام منافسه

ولم تتسبب تلك المحاولة في نجاح اللاعب المغربي، بل تفوق اللاعب النيوزيلندي في اللقاء وفاز ليتأهل إلى دور الثمانية من المسابقة.

وخسر المغربي، 22 عامًا، أول جولتين بسهولة أمام الملاكم النيوزيلندي، ليضطر يونس لمحاولة عض منافسه لكن تلك المحاولات لم تساعده في النهاية لتحقيق الفوز بالمباراة.

وسيطر اللاعب النيوزيلندي على اللقاء منذ البداية، وحافظ على رباطة جأشه ليفوز في النهاية بنتيجة 5- صفر، ليتأهل إلى دور الثمانية في أولمبياد طوكيو، لكنه أبدى اندهاشه من عدم مشاهدة الحكم للواقعة، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.

نزال مايك تايسون وإيفاندر هوليفيلد

وشبه البعض محاولة الملاكم المغربي المحبط بما قام به مايك تايسون حيث حاول لدغ منافسه إيفاندر هوليفيلد في إعادة مباراة الوزن الثقيل الرائجة في عام 1997.

وقال نيكيا بعد القتال: لقد دعمت نفسي دائمًا ودعمني الأشخاص من حولي لرفع قوتي، أعلم أنني قادر على القيام بأشياء عظيمة، ولدي كل النية والعزم على أن أكون على قمة تلك اللعبة.

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