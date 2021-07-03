شرطان أمام النصر لضم مهدي بن عطية

المواطن - محمد سمعه

يطمح الفريق الكروي الأول بنادي النصر، للتعاقد مع مدافع قوي لتعويض رحيل البرازيلي مايكون.

النصر يبذل جهده لإيجاد بديل مايكون

وكان مايكون رحل عن العالمي مع 4 لاعبين آخرين، وذلك بعد الاتفاق مع إدارة مسلي آل معمر على الرحيل.

ويرغب العالمي في ضم المدافع المغربي مهدي بن عطية، حيث سبق لـ الأهلي وأن اهتم بضمه قبل التعاقد مع البرازيلي دانكلير بيريرا يوم 25 يونيو الماضي.

ويجب على العالمي في البداية دفع الديون المتراكمة عليه من أجل نيل شهادة الكفاءة المالية لقيد الصفقات الجديدة، بالإضافة إلى الاتفاق مع ابن عطية على منحه راتبًا لا يُثقل كاهل النادي ويؤدي به إلى الوقوع في بئر الديون مجددًا.

مهدي بن عطية مدافع له خبرات أوروبية جيدة

المسألة ليست بالسهلة أمام إدارة النصر لضم مهدي بن عطية، الذي يُعد واحدًا من أفضل مدافعي الكرة العربية والمغربية، بجانب خبراته السابقة مع الأندية الأوروبية الكبيرة التي لعب لها.

ولعب ابن عطية مع أندية أوروبية لها ثقلها مثل روما ويوفنتوس في إيطاليا وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني.

وشارك ابن عطية مدافع الدحيل القطري سابقًا مع منتخب المغرب في كأس العالم 2018 بـ روسيا ثم اعتزل بعدها اللعب دوليًا.

يذكر أن النصر نجح حتى الآن في ضم صفقتين أجنبيتين وهما البرازيلي تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر.

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