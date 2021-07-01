‎الرئيسية
جديد الأخبار
شرطة الرياض تطيح بمواطنَين أتلفا 4 صرافات آلية بغرض سرقتها

شرطة الرياض تطيح بمواطنَين أتلفا 4 صرافات آلية بغرض سرقتها

2021/07/01
الساعة 6:34 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
شرطة الرياض تطيح بمواطنَين أتلفا 4 صرافات آلية بغرض سرقتها
المواطن - واس

‎ألقت شرطة الرياض القبض على مواطِنَين أتلفا (4) أجهزة صراف آلي أثناء محاولتهما سرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

تفاصيل بيان شرطة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت -بفضل الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنَين في العقد الثالث من العمر، أتلفا (4) أجهزة صرف آلي لبنوك في مدينة الرياض، وذلك أثناء محاولتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وأُحيلا إلى النيابة العامة.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.




مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

القبض على 3 مواطنين ارتكبوا 4 جرائم سرقة منازل في الرياض

أعلنت شرطة منطقة الرياض القبض على 3 مواطنين