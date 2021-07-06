شرطة الرياض تطيح بمواطن و9 يمنيين جمعوا 725 ألف ريال من مخالفي الأنظمة

المواطن - واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن و (9) مقيمين ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

تفاصيل بيان شرطة الرياض

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على مواطن و(9) مقيمين من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والرابع من العمر، ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وقام المتهمون بتحويل الأموال إلى خارج المملكة عبر مؤسسة تجارية تعود ملكيتها للمواطن، وذلك لتوفير غطاء لتعاملاتهم البنكية مقابل عمولة بنسبة محددة، متخذين من وحدة سكنية بمدينة الرياض مقرًا لارتكاب جرائمهم، وضُبط بحوزتهم مبلغ (724,949) ريالا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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