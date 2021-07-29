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شرطة حائل تضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية مخالفة للإجراءات الاحترازية
تطبيق العقوبات على المنشأة والمسؤول والداعي والحضور

شرطة حائل تضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية مخالفة للإجراءات الاحترازية

2021/07/29
الساعة 7:30 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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شرطة حائل تضبط 50 شخصًا في مناسبة اجتماعية مخالفة للإجراءات الاحترازية
المواطن - واس

ألقت شرطة حائل القبض على (50 ) شخصاً في مناسبة اجتماعية في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية.

تفاصيل بيان شرطة حائل 

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (50) شخصًا في مناسبة اجتماعية بمدينة حائل في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.


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