شرطة حائل تقبص على مواطنَيْن اعتديا على عامل

المواطن - واس

ألقت شرطة منطقة حائل القبض على مواطنين، بعدما اعتديا على عامل في محطة تعبئة وقود.

شرطة حائل تكشف سبب القبض على المواطنين:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لـ شرطة منطقة حائل، النقيب طارق النصار، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض مواطنَيْن في العقد الثالث من العمر.

واعتدى المواطنان على عامل في محطة تعبئة وقود، وسلب ما بحوزته من مبالغ مالية، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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