شرطة مكة تضبط مواطنين تورطا بسرقة 3 مركبات و174 هاتفًا متنقلًا

المواطن - واس

ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على مواطنَيْن تورطا بسرقة (3) مركبات في وضع التشغيل.

تفاصيل بيان شرطة مكة

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بالمنطقة من القبض على مواطنَيْن في العقدين الثالث والخامس من العمر، ارتكبا جرائم سرقة (3) مركبات كانت في وضع التشغيل، و(174) هاتفًا متنقلًا، وحيازة (3) أسلحة نارية، وقد استُردت المركبات، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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