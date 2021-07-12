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شرط الأهلي لبيع محمد الشناوي لـ الهلال أو النصر
يقدم مستويات مميزة مع المارد الأحمر

شرط الأهلي لبيع محمد الشناوي لـ الهلال أو النصر

2021/07/12
الساعة 6:08 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شرط الأهلي لبيع محمد الشناوي لـ الهلال أو النصر محمد الشناوي حارس الأهلي المصري - @AlAhly
المواطن - محمد سمعه

كشفت تقارير إعلامية مصرية عن شرط الأهلي المصري للتفريط في الحارس محمد الشناوي لناديي الهلال والنصر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الهلال يبحث عن حارس أجنبي

وكان الإعلامي عبدالعزيز المريسل سبق وأن قال إن الهلال يبحث عن ضم حارس أجنبي بطلب من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم بسبب تراجع مستوى الحارس عبدالله المعيوف، كما يبحث النصر عن ضم حارس قوي بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز.

محمد الشناوي مع أيمن أشرف
@AlAhly

شرط الأهلي لبيع محمد الشناوي

وذكرت التقارير أن إدارة الأهلي لن تمانع رحيل الشناوي صاحب الـ32 عامًا إلى الهلال أو النصر شريطة حصول الأهلي المصري على مقابل مالي يتجاوز الـ5 ملايين يورو من أي فريق يريد شراءه.

وفي حال نجح الأهلي المصري في التتويج بـ دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه يوم 17 يوليو الجاري، فلن يقف النادي عائقًا أمام رحيل الشناوي للدوري السعودي.

وكشفت التقارير ذاتها أن محمد الشناوي سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو سنويًا من النادي السعودي الذي سينوي ضمه.

يذكر أن الشناوي كان شارك مع منتخب مصر في كأس العالم 2018 وفي كأس أمم إفريقيا 2019.

فريق الأهلي المصري
@AlAhly


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‎تعليق واحد

  1. غير معروف

    الشناوي لن يلعب في الخليج حاليا . اللي عينه عالدوري الانجليزي أو الأسباني ليش يضيع عمره في الخليج

    ‎رد

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