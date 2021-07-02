شركة الطيران السعودية الجديدة تزيد من المنافسة الإقليمية 

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة رويترز إن تخطيط السعودية لاستهداف حركة ركاب الترانزيت الدولية بشركة طيران وطنية جديدة يزيد ويعزز من وتيرة التنافس الإقليمي.

السعودية خامس أكبر مركز عالمي لحركة الترانزيت

ولفت تقرير الوكالة إلى إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يقود أهداف التنويع الاقتصادي لتقليص اعتماد السعودية على إيرادات النفط وخلق وظائف، عن خطة بشأن قطاع النقل واللوجيستيات يوم الثلاثاء الماضي؛ بهدف أن تصبح المملكة خامس أكبر مركز عالمي لحركة الترانزيت.

وقال مصدران مطلعان إن شركة الطيران الجديدة ستعزز المسارات الدولية عن طريق نقل المسافرين من دولة إلى أخرى عبر رحلات ربط في المملكة.

وقال روبرت موجيلنيكي، الباحث المقيم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: المنافسة التجارية في صناعة الطيران كانت دومًا شرسة، والمنافسة الإقليمية تحتدم.

وكان سبق وأن نقلت بلومبرغ عن مصادر مطلعة لها أن المملكة تهدف لإقامة مطار جديد في الرياض، وعلى ذلك فمن المرجح أن تتخذ شركة الطيران السعودية الجديدة من العاصمة مقرًا لها، وأن صندوق الاستثمارات العامة يساعد في تأسيسها، بحسب رويترز.

مركز إقليمي للأعمال والتجارة والسياحة

وبالتوازي مع الخطط السابقة، فإن الرياض تسعى أيضًا لتكون مركزًا إقليميًا للأعمال والتجارة والسياحة، ومن أجل ذلك اتخذت المملكة خطوة جريئة، حيث قالت إنه بدءًا من 2024 فإنها ستتوقف عن منح عقود لشركات ليس لديها مقرات إقليمية في البلد.

وتسعى القيادة السعودية لاستقطاب رأس المال الأجنبي لخلق صناعات جديدة بما في ذلك السياحة، في ظل طموح لزيادة إجمالي الزائرين من 40 مليون في 2019 إلى 100 مليون بحلول 2030 .

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