شروط إصدار رخصة البناء السكني

المواطن - الرياض

أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الخطوات التي يشترط اتباعها عند إصدار رخصة البناء السكني وذلك بعد التحديث الأخير الذي بدأ تفعيله بداية من 1 يوليو الجاري.

شروط إصدار الرخصة:

ولفتت الوزارة إلى أن خطوات إصدار رخصة البناء السكني تتطلب امتلاك صك محدث من وزارة العدل، وإصدار قرار مساحي عن طريق التعاقد مع مكتب هندسي مصنف، وبعد ذلك يتم التعاقد مع مكتب هندسي مصمم “مصنف”، كما يجب التعاقد مع مكتب هندسي مشرف “مصنف”، والتعاقد مع مقاول بناء مصنف، وكذلك إصدار وثيقة التأمين ضد العيوب الخفية من خلال مقاول البناء عبر شركات التأمين، وأخيراً إصدار الرخصة من خلال المكتب الهندسي المصمم عبر منصة بلدي.

خطوات إصدار الرخصة:

وتابعت أن خطوات إصدار رخصة البناء السكني تبدأ باختيار خدمات الرخص الإنشائية عبر منصة بلدي، واختيار خدمة إصدار رخصة بناء، وإدخال رقم وثيقة التأمين، وإرسال الطلب إلى المكتب الهندسي المصمم لإجراءات إصدار الرخص، بعد سداد الرسوم.

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة