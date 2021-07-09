شكوى جديدة تهدد النصر وقانوني يوضح التفاصيل

المواطن - محمد سمعه

أُثير قلق جماهير نادي النصر، وذلك بعد الحديث عن وجود شكوى جديدة ضد النادي متعلقة بالمستحقات المتأخرة للاعبين السابقين في النادي البرازيلي جوليانو ومواطنه مايكون.

تفاصيل شكوى فنربخشة وجلطة سراي ضد النصر:

وكانت صحيفة Foto Spor قالت: إن ناديا فنربخشة وجلطة سراي، يسعيان لتقديم شكوى ضد أصفر العاصمة، وذلك بسبب عدم دفع المبالغ المتبقية من صفقة انتقال الثنائي البرازيلي، جوليانو دي باولا، ومايكون بيريرا.

القرار ليس نهائيًّا:

وعلى الفور علق القانوني أحمد الأمير قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “مبالغ صفقة جوليانو تم إصدار فيها قرار نهائي من فيفا وكاس والقرار إلى الآن لم يصبح نهائي لكي تصبح مبالغ ملزم؛ القرار قابل للاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، لذلك القرار غير ملزم ويمكن استئنافه أمام المحكمة الفيدرالية متى ما وصلت حيثياته”.

يذكر أن العالمي يستعد حاليًّا لبداية الموسم الجديد الذي ينطلق في 12 أغسطس المقبل، مع انطلاق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين “موسم 2021- 22”.

وكان النصر قرر الاستغناء عن خدمات مايكون بعد نهاية موسم 2020/ 2021، كما رحل جوليانو عن العالمي وانضم لفريق باشاك شهير التركي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية من إدارة العالمي

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