صدمة لأندية دوري السوبر الأوروبي

المواطن - مروة نبيل

أحبطت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي الأندية التي دعمت فكرة إطلاق منافسات بطولة دوري السوبر الأوروبي.

أزمة دوري السوبر الأوروبي

وشارك 12 ناديًا من كبار أوروبا في تأسيس بطولة دوري السوبر الأوروبي الجديدة، قبل أن تعلن معظم الأندية انسحابها رسميًا، وأكد يوفنتوس أنه من الصعب إقامة المسابقة الآن، فيما لم يتراجع برشلونة وريال مدريد عن المشاركة.

وبدأ “يويفا” في اتخاذ الإجراءات الانضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس، بسبب محاولات إطلاق بطولة دوري السوبر الأوروبي، وأكدت تقرير أن العقوبات قد تصل للاستبعاد من دوري أبطال أوروبا.

المحكمة ترفض طلب الأندية

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية، إلى أن محكمة مدريد طلبت من محكمة العدل الأوروبية بتًا سريعًا في شكوى أندية السوبر ليج ضد “يويفا“، وتؤكد الشكوى أن الاتحاد الأوروبي انتهك قانون المنافسة من خلال منع الفرق الكبرى من تدشين البطولة.

وأوضحت “ماركا” أن طلب محكمة مدريد قوبل بالرفض، ما يعني تلاشى أي أمل بشأن ظهور حل سريع لإعادة إحياء مشروع السوبر ليج، وحددت محكمة العدل الأوروبية 18 أكتوبر موعدًا نهائيًا من أجل تقديم الأطراف المعنية ملاحظات حول الشكوى.

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