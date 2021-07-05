صفقات النصر تُجبر جماهير الهلال على توجيه رسالة للإدارة

المواطن - محمد سمعه

حرصت جماهير نادي الهلال على توجيه رسالة إلى إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل، وذلك من أجل التحرك بشكل سريع وضم الصفقات المناسبة للفريق الكروي الأول.

هدوء إدارة الهلال يقلق الجماهير

وأبدت جماهير الزعيم، اندهاشها من هدوء إدارة فهد بن نافل حول حسم الصفقات القوية للفريق، مستشهدة بصفقات نادي النصر وعمل إدارة مسلي آل معمر لحسم الصفقات المناسبة للعالمي بشكل سريع.

وطالبت جماهير الزعيم إدارة النادي بالتعاقد مع الصفقات والتحرك بشكل سريع لحسمها قبل قدوم أي منافس آخر، خاصة أن تقارير ذكرت أن الزعيم يفكر في ضم المغربي نور الدين أمرابط لاعب النصر، ودخل الأهلي في منافسة مع أزرق العاصمة لحسم الصفقة.

كما ارتبط اسم الهلال بضم الأيسلندي جيلفي سيغوردسون لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي.

وحتى الآن لم ينجح الزعيم إلا في ضم المالي موسى ماريغا مهاجم بورتو البرتغالي واللاعب حمد اليامي ظهير أيمن نادي القادسية.

الصفقات التي يفكر النصر في إبرامها

بينما ضم نادي النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسينت أبو بكر ويفكر في ضم البرازيلي باولينيو والحارس المصري محمد الشناوي حارس الأهلي المصري إضافة للمدافع المصري محمود حمدي “الونش” لاعب الزمالك المصري.

يذكر أن الهلال كان حصل على شهادة الكفاءة المالية يوم 25 يونيو الماضي، بعد أن سدد ديونه التي كانت قيمتها 24 مليون ريال فقط.

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