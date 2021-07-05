صفقة أمرابط تُنذر برحيل 2 من نجوم الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب نادي الهلال، رغبته في ضم المغربي نور الدين أمرابط الذي انتهى عقده مع نادي النصر.

وتُنذر صفقة اللاعب المغربي برحيل الإيطالي سيباستيان جيوفنكو والبيروفي أندري كاريلو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتأتي رغبة جارديم في ضم اللاعب المغربي تحسبًا لـ رحيل أي من اللاعبين أو كليهما، خاصة أن والد كاريلو أقلق إدارة وجماهير الهلال بعدما ألمح بأن نجله يفكر في الانتقال للدوري البيروفي.

أمرابط متنوع هجوميًا

يتميز أمرابط بالتنوع الهجومي وقدرته على اللعب كجناح أو صانع ألعاب، مما يعني أنه في حال رحيل جيوفنكو أو كاريلو فإن أزرق العاصمة لن يتأثر كثيرًا.

كاريلو متألق مع بيرو

ويشارك كاريلو حاليًا مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا حيث تواجه بيرو، منتخب البرازيل في دور نصف النهائي، بينما يرغب جيوفنكو في الرحيل واللعب لفريق مونزا الناشط بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.

يذكر أن كاريلو كان انضم إلى الهلال في عام 2018 على سبيل الإعارة من بنفيكا البرتغالي ثم تحولت الإعارة لبيع نهائي لصالح الأزرق، بينما انضم جيوفنكو للأزرق في صيف 2019 قادمًا من نادي تورنتو الكندي.

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