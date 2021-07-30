صفقة تدفع نجم الهلال السابق للدفاع عن إدارة ابن نافل

المواطن - محمد سمعه

دافع عبدالله الشعيبي نجم نادي الهلال سابقًا عن أعمال الإدارة الحالية لأزرق العاصمة برئاسة فهد بن نافل، مؤكدًا على أن معسكر الفريق الإعدادي في النمسا ناجح ويسير بشكل جيد.

إدارة الهلال لا تقصر بحق الفريق:

وغرد الشعيبي قائلًا: “أعتقد أن مجلس الإدارة برئاسة فهد بن نافل يعمل من أجل مصلحة الفريق وأتوقع سيكون التفصيل على الواقع قريبًا وسيفرح الجمهور بما قررته الإدارة، الجمهور أيضًا لا يُلام لذلك ننتظر ولا نستعجل المعسكر ناجح جدًّا وفيه مكاسب كبيرة ومفيدة”.

الزعيم متردد حول حسم صفقة ماثيوس بيريرا:

وجاء ذلك بسبب مطالب جماهير الأزرق بتحرك الإدارة الزرقاء لضم البرازيلي ماثيوس بيريرا لاعب فريق ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي، حيث انتقدت الجماهير تأخر إدارة فهد بن نافل في حسم الصفقة، حيث قالت تقارير: إن إدارة ابن نافل قدمت عرضًا قدره 17 مليون يورو في حين طلب ويست بروميتش الحصول على 25 مليون يورو وهو ما وجدته الإدارة الزرقاء استغلال غير مقبول.

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