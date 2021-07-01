صفقة جادون سانشو تهدد راشفورد في اليونايتد

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس عن توصله لاتفاق مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لضم اللاعب جادون سانشو جناح الفريق الألماني والمنتخب الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الموقع الرسمي لـ مان يونايتد أن اللاعب الإنجليزي صاحب الـ21 عامًا سينضم لصفوف الشياطين الحمر بعد نهاية مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة كأس أمم أوروبا الحالية.

سانشو يهدد راشفورد

ويأتي انضمام نجم بوروسيا دورتموند لصفوف فريق مانشستر يونايتد في ظل تراجع مستوى الجناح الإنجليزي ماركوس راشفورد مع اليونايتد بالموسم المنصرم، كذلك الصفقة الجديدة ستهدد اللاعب راشفورد إما بالتواجد على دكة الاحتياط أو الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد.

وفاز سانشو بلقبين مع بوروسيا دورتموند حيث تُوج بـ كأس ألمانيا في موسم 2020/2021 إضافة للفوز بلقب السوبر الألماني بعام 2019.

ألقاب لاعب اليونايتد الجديد

كذلك تُوج اللاعب صاحب الـ21 عامًا مع المنتخب الإنجليزي بلقب كأس العالم تحت 17 عامًا في عام 2017، كما شارك مع المنتخب الإنجليزي الأول في بطولة دوري الأمم الأوروبية في عام 2019 حيث احتل المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في تلك البطولة.

ولعب سانشو مع فريق الشباب بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من 2015 إلى 2017، ثم انضم في 2017 لـ بوروسيا دورتموند حتى العام الحالي.

وكانت تقارير صحفية كشفت أن صفقة اللاعب الإنجليزي ستُكلف نادي مانشستر يونايتد 85 مليون يورو بعد موافقة بوروسيا دورتموند على بيعه.

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