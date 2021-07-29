ضبط قائد مركبة تباهى بقيادة مركبته بسرعة جنونية بالطائف

المواطن - الطائف

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة تباهى بقيادته مركبته بسرعة جنونية بالطائف، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

القيادة بسرعة جنونية

وأعلنت الإدارة، عبر حسابها في “تويتر”، أن مرور محافظة الطائف تمكن من ضبط قائد المركبة الذي قام بنشر مقاطع في وسائل التواصل الاجتماعي وهو يقود مركبته بسرعة عالية، وبدون لوحات للمركبة، واستخدم الجوال أثناء القيادة، معرضًا حياة الآخرين للخطر.

إحالته للهيئة المرورية

وتابعت الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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