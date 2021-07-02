ضبط قائد مركبة عكس الاتجاه بخميس مشيط

المواطن - خميس مشيط

أعلنت الإدارة العامة للمرور، ضبط قائد مركبة عكس الاتجاه في خميس مشيط، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/qFiipmtBGT pic.twitter.com/6GCtEAg2xu — المرور السعودي (@eMoroor) July 1, 2021

ضبط قائد المركبة

وعلق المرور السعودي، على مقطع فيديو أرسله مغرد وثق من خلاله المخالفة: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم إحالة قائد المركبة المخالف للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

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