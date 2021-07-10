ضبط قائد مركبة قاد بشكل عكسي وإحالته للهيئة المرورية

المواطن - الرياض

تفاعل المرور السعودي مع شكوى بشأن قائد مركبة قاد بشكل عكسي معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال المرور على موقع تويتر، اليوم السبت: نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

المرور السعودي يحذر من التباطؤ:

وقال المرور في وقت سابق: إن التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة المرورية يعد مخالفًا لنظام المرور.

وأوضح أنه يجب التقيد بالسرعة المحددة، حتى يعزز لك السلامة ولمستخدمي الطريق، ويساهم في انسيابية الحركة المرورية.

شروط التظليل:

وفي سياق متصل أعاد المرور السعودي التذكير بشروط تظليل المركبات؛ وذلك ردًّا على استفسار أحد الأشخاص عبر موقع تويتر.

وأوضح المرور شروط ومواصفات تظليل المركبات، والأجزاء المسموح بتظليلها في المركبة، مؤكدة أنه يجب أن يكون شفافًا لا يحجب الرؤية.

وقال المرور السعودي: إن التظليل كذلك يجب ألّا يكون عاكسًا للصورة- على هيئة مرآة- ولا يحمل أي زخارف أو نقوش أو صور أو خلافها؛ مما يحُد من درجة الشفافية، كما يجب أن يكون من الأنواع المسموح بها داخل المملكة العربية السعودية والتي لا تلحق ضررًا بالإنسان أو البيئة وفق ما تحدده الجهات المختصة.

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