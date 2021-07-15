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ضبط مخالفين بحوزتهم 312 مترًا مكعبًا حطب محلي جنوب الرياض
معد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي

ضبط مخالفين بحوزتهم 312 مترًا مكعبًا حطب محلي جنوب الرياض

2021/07/15
الساعة 11:45 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مخالفين بحوزتهم 312 مترًا مكعبًا حطب محلي جنوب الرياض
المواطن - واس

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مخالفين لنظام البيئة من الجنسية الباكستانية، (مخالفين لنظام الإقامة والعمل)، بحوزتهم (312) مترًا مكعبًا من الحطب المحلي المعد للبيع في موقع محاط بحاجز ترابي جنوب مدينة الرياض.

تطبيق الإجراءات النظامية

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، وتسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حاثًّا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.


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