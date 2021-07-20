ضبط مطبخ عشوائي بالمسفلة و12 رأساً من الجمال 

المواطن - واس

ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في بلدية المسفلة الفرعية اليوم مطبخاً عشوائياً مخالفاً تديره عمالة مخالفة للأنظمة ضمن نطاقها الإشرافي.

مطبخ عشوائي:

وأوضحت بلدية المسفلة أن الفِرق الرقابية رصدت خلال جولاتها الميدانية في حي “النكاسة” مطبخاً عشوائياً تديره عمالة مخالفة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مشيرةً إلى ضبط 12 رأساً من الجمال وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح، وأُغلِق على إثر ذلك الموقع فوراً.

أغنام:

وفي موقعٍ آخر ضبطت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة شاحنةً تحمل 14 رأساً من الأغنام في حي الخالدية، وتمت مصادرتها وتسليمها إلى إدارة وحدات الذبح لإكمال اللازم.

وأكَّدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جهودها في مراقبة المسالخ والمناطق المحيطة بها خلال هذه الأيام التي نستقبل فيها عيد الأضحى المبارك وتشهد إقبالاً كبيراً في الطلبات على الذبائح، والقضاء على ظاهرة الذبح العشوائي التي يقوم بها بعض المخالفين خارج المسالخ.

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