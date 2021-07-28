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ضبط مفحط حي الشفا في حائل
سيتم إحالته إلى الهيئة المرورية

ضبط مفحط حي الشفا في حائل

2021/07/28
الساعة 12:33 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط مفحط حي الشفا في حائل
المواطن - حائل

ضبط مرور منطقة حائل قائد المركبة الذي قام بممارسة التفحيط بحي الشفا، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

إحالة للهيئة المرورية: 

وأكد الحساب الرسمي لـ المرور على موقع تويتر، مساء أمس الثلاثاء، أنه سيتم إحالة قائد المركبة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وفي وقت سابق، دعا المرور السعودي إلى الالتزام بإجراءات السلامة والحرص على حفظ أرواح الآخرين من الخطر الذي يمكن أن يتسبب به قائد المركبة عند تعطل مركبته بشكل مفاجئ أثناء السير على الطرق العامة.

ضبط مفحط حي الشفا في حائل - المواطن

5 نصائح عند تعطل المركبة:

وأشار المرور عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إلى أنه عند تعطل المركبة يجب الالتزام باتباع الإرشادات الآتية:

– الوقوف على جانب الطريق.

– إضاءة أنوار المركبة التنبيهية.

– وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة لتنبيه المركبات الأخرى.

– الاتصال بالطوارئ لطلب المساعدة.

– تجنب الوقوف أمام أو خلف المركبة.

ضبط مفحط حي الشفا في حائل - المواطن


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