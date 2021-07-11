ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية في نجران

المواطن - نجران

داهمت وزارة التجارة، اليوم الأحد، مستودعًا مخالفًا في نجران للغش في إطارات السيارات، تديره عمالة مخالفة.

"التجارة" تضبط مستودعًا مخالفًا في نجران، للغش في بيع الإطارات داخل سكن عمالة مخالفة تم تغطيته عن الأنظار عبر مخبأ سري، تم ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية وإغلاق 3 محال مخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة. pic.twitter.com/R9vImYKbdD — وزارة التجارة (@MCgovSA) July 11, 2021

مستودع مخالف:

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه تم ضبط مستودع مخالف في نجران، للغش في بيع الإطارات داخل سكن عمالة مخالفة تم تغطيته عن الأنظار عبر مخبأ سري.

2500 إطار:

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة، موضحةً أنه تم ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية وإغلاق 3 محال مخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

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