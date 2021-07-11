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ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية في نجران
داخل سكن عمالة مخالفة مُغطى عن الأنظار عبر مخبأ سري

ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية في نجران

2021/07/11
الساعة 6:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية في نجران
المواطن - نجران

داهمت وزارة التجارة، اليوم الأحد، مستودعًا مخالفًا في نجران للغش في إطارات السيارات، تديره عمالة مخالفة.

مستودع مخالف: 

وقالت وزارة التجارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه تم ضبط مستودع مخالف في نجران، للغش في بيع الإطارات داخل سكن عمالة مخالفة تم تغطيته عن الأنظار عبر مخبأ سري.

2500 إطار: 

ونشرت الوزارة مقطع فيديو يوثق عملية المداهمة، موضحةً أنه تم ضبط وإتلاف 2500 إطار مستعمل ومنتهي الصلاحية وإغلاق 3 محال مخالفة، وإحالة المخالفين للجهات المختصة.

 


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