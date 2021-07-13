ضبط 10 مخالفين لأنظمة الحج وتغريمهم 100 ألف ريال

المواطن - الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بأنه تم ضبط (10) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل واحد منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

التأكيد على التقيد بتعليمات الحج

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

خطة قوات أمن الحج

وكان قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان أكد أنه سيتم فرض طوق أمني يمنع وصول غير المصرح لهم بدخول المشاعر المقدسة خلال موسم الحج، مشيرًا إلى تطبيق العقوبات بحق المخالفين بحزم.

ولفت خلال مؤتمر صحفي اليوم أن من يقوم بنقل أي مخالف سيتم القبض عليه وتغريمه 10آلاف ريال وسجنه 15 يومًا ومصادرة وسيلة النقل، مشددًا على الجميع بالالتزام بالتعليمات والأنظمة ومن يكرر مخالفته للأنظمة ستتضاعف عقوبته.

وأشار إلى أنه لن يسمح لأي شخص الاتجاه مباشرة إلى الحرم دون المرور بنقاط الفرز حيث سيتم استقبال الحجاج في 4 مواقع تمهيدًا لفرزهم ثم نقلهم للحرم عبر حافلات مخصصة فقط لمن يحمل تصريحًا رسميًا.

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