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ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
تغريم كل منهم مبلغ 10,000 ريال

ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج

2021/07/15
الساعة 2:02 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 10 مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط (10) مخالفين لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة بمخالفة كل منهم، بمبلغ (10,000) ريال.

تعليمات الحج: 

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


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