ضبط 13 طن لحوم ودجاج منتهية الصلاحية بمستودع مخالف بمكة

المواطن - مكة المكرمة
داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، مستودعًا مخالفًا يقوم بالغش في المواد الغذائية.
تم ضبطهم ..
يغشون بالمواد الغذائية ولديهم :
– 13 طن من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية
– 3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة
– 4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية
— المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) July 14, 2021
ضبط العمالة المخالفة:
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم ضبط العمالة المخالفة في المستودع؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للنظام.
مصادرة أغذية فاسدة:
وأضاف أنه تم مصادرة “13 طنًّا من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، و3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة، و4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية”.
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