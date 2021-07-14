ضبط 13 طن لحوم ودجاج منتهية الصلاحية بمستودع مخالف بمكة

المواطن - مكة المكرمة

داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، مستودعًا مخالفًا يقوم بالغش في المواد الغذائية.

تم ضبطهم .. يغشون بالمواد الغذائية ولديهم : – 13 طن من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية – 3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة – 4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية pic.twitter.com/adad0BZxuX — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) July 14, 2021

ضبط العمالة المخالفة:

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبر حسابه في “تويتر”، أنه تم ضبط العمالة المخالفة في المستودع؛ لاتخاذ ما يلزم بحقهم وفقًا للنظام.

مصادرة أغذية فاسدة:

وأضاف أنه تم مصادرة “13 طنًّا من اللحوم والدجاج والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، و3 آلاف قطعة دجاج في ظروف تخزين سيئة، و4 طن روبيان مخالف للبيانات التجارية”.

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