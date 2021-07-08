ضبط 2534 مركبة مخالفة توقفت بأماكن مخصصة لذوي الإعاقة

المواطن - الرياض

شن المرور السعودي، حملة ميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، ما أسفر عن ضبط 2534 مركبة مخالفة في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “أصحاب هذه المركبات قاموا بالوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة”.

التعاون والالتزام بقواعد المرور

وأضاف: “جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر للإدارات المرورية في جميع المناطق لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها تلك التي تقف في الأماكن المخصصة لهذه الفئة”.

وأهابت إدارات المرور، بالجميع، التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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