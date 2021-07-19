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ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج

2021/07/19
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 52 مخالفًا لتنظيم وتعليمات الحج
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أنه ضبط (52) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتخاذ الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

تعليمات خاصة: 

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.


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