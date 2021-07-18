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ضبط 64 مصاباً بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بجازان
إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج

ضبط 64 مصاباً بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بجازان

2021/07/18
الساعة 12:40 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 64 مصاباً بكورونا خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بجازان
المواطن - واس

 

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف الحكمي، بأنه وبالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (64) شخصًا بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج، مما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

الأحكام والعقوبات المقررة

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ومنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.


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