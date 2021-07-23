ضبط 80 شخصًا في إحدى قرى جازان بسبب تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية

المواطن - واس

أعلنت شرطة منطقة جازان عن ضبط (80) شخصًا في إحدى القرى في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

تفاصيل الواقعة:

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان الرائد نايف حكمي، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ضبطت (80) شخصًا في إحدى القرى بمحافظة أحد المسارحة، في تجمّع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وتطبيق العقوبات المقرّرة نظامًا بحق المسؤول وكل من حضر التجمّع محل المخالفة.

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