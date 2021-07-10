ضغوط على الأهلي للاستغناء عن عمر السومة

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب السوري عمر السومة مهاجم الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لانتقادات بالموسم المنصرم، بسبب تراجع مستواه مما أثر سلبًا على مستوى الراقي.

وقال الناقد الرياضي أحمد الشهري في تصريحات لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية إنه كان يجب على إدارة ماجد النفيعي إنهاء عقد السومة وبيعه كونه أصبح عبئًا على الفريق، وذلك بعد هبوط مستواه بشكل ملحوظ في موسم 2020/2021.

ضغوطات ليست الأولى

تلك الضغوطات ليست الأولى من نوعها، حيث سبق لـ جماهير الراقي، أن طالبت أيضًا برحيل السومة كون وزنه زائد بالإضافة لعدم تأثيره في مباريات الراقي بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، إضافة لتسببه مع بقية اللاعبين في توديع الراقي لدوري أبطال آسيا من دور المجموعات في إبريل الماضي.

جدير بالذكر أن عقد عمر السومة مع النادي الأهلي ممتد حتى عام 2024.

عمر السومة أحرز 12 هدفًا فقط !

ونجح اللاعب السوري في إحراز 12 هدفًا بالدوري السعودي للمحترفين في الموسم المنصرم.

ويلعب السومة مع الفريق الكروي الأول بـ الأهلي منذ عام 2014 قادمًا من نادي القادسية الكويتي.

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