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ضمك يضم صفقة كرواتية
خلال فترة الانتقالات الصيفية

ضمك يضم صفقة كرواتية

2021/07/18
الساعة 1:44 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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ضمك يضم صفقة كرواتية ميجو كاكتاش ينضم إلى ضمك
المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك التعاقد مع اللاعب الكرواتي ميجو كاكتاش، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاكتاش يمثل ضمك لموسمين

ونشر الحساب الرسمي لـ فارس الجنوب عبر “تويتر” صورًا من تعاقد كاكتاش مع فارس الجنوب حيث انضم للفريق لمدة موسمين.

ميجو كاكتاش
ميجو كاكتاش

وسبق للاعب كاكتاش اللعب في صفوف أندية دوجوبولي وهاجدوك سبليت وروبين كازان الروسي.

فارس الجنوب يسعى لضم أفضل الصفقات

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ فارس الجنوب لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل تقديم مستوى جيد في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وكان فارس الجنوب احتل المركز الـ11 في دوري المحترفين بالموسم المنصرم برصيد 36 نقطة، وذلك بعد أن فاز على نادي التعاون بالجولة الـ30 والأخيرة.

ميجو كاكتاش


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