ضمك يضم صفقة كرواتية

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي ضمك التعاقد مع اللاعب الكرواتي ميجو كاكتاش، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كاكتاش يمثل ضمك لموسمين

ونشر الحساب الرسمي لـ فارس الجنوب عبر “تويتر” صورًا من تعاقد كاكتاش مع فارس الجنوب حيث انضم للفريق لمدة موسمين.

وسبق للاعب كاكتاش اللعب في صفوف أندية دوجوبولي وهاجدوك سبليت وروبين كازان الروسي.

فارس الجنوب يسعى لضم أفضل الصفقات

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ فارس الجنوب لتدعيم صفوفه بأفضل الصفقات، وذلك من أجل تقديم مستوى جيد في مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2021/2022.

وكان فارس الجنوب احتل المركز الـ11 في دوري المحترفين بالموسم المنصرم برصيد 36 نقطة، وذلك بعد أن فاز على نادي التعاون بالجولة الـ30 والأخيرة.

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