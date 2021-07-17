طائرة الأخضر يختتم معسكره في وقت اللياقة

المواطن - الرياض

أشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، الدكتور خالد الزغيبي، بالمرحلة الأولى للمعسكر الإعدادي لمنتخب المستقبل الذي اختتم بالعاصمة الرياض باستضافة شركة لجام (وقت اللياقة)، حيث يستعد للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستقام في الرياض خلال الفترة من 19 إلى 23 من شهر أغسطس المقبل.

عمل احترافي:

وقدم الزغيبي شكره للجهاز الفني والإداري على العمل الاحترافي وتكثيف الجهود في متابعة اللاعبين التي تميزت والانضباطية والروح القتالية من خلال تطبيق جميع التعليمات والتي ستنعكس إيجابيًّا على إعداد المنتخب قبيل انطلاق البطولة وأنا على ثقة كبيرة أن هؤلاء اللاعبين قادرون بإذن الله على تحقيق الطموحات والآمال لإعادة لعبة الكرة الطائرة إلى مستواه المعهود.

دعم وتعاون:

وقال: “نتقدم بالشكر لشركة لجام المالك والمشغل لأندية وقت اللياقة على الدعم والتعاون في استضافة تدريبات المنتخب وتوفير جميع الإمكانيات طوال فترة المعسكر”.

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