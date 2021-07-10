طلب مدرب الهلال يثير قلق عبدالله المعيوف

المواطن - محمد سمعه

كشف الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل عن طلب البرتغالي ليوناردو جارديم مدرب الهلال من إدارة النادي، حول مركز حراسة المرمى الذي يشغله حاليًّا عبدالله المعيوف في الفريق الكروي الأول.

المريسل يكشف طلب جارديم:

وغرد المريسل قائلًا: “للإعلام الهلالي، هل اجتمع الأمير الوليد بن طلال وجارديم أمس الجمعة؟، وهل طلب جارديم حارس أجنبي؟، وهل ستتدخل الشركات الراعية وتمول الهلال بصفقات ضخمة وليس لاعب حر؟”.

وكان المريسل قال أمس في برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: إن جارديم طلب من إدارة الهلال حسب معلوماته ومصادره، التعاقد مع حارس أجنبي ليكون الحارس الأساسي للفريق الكروي الأول كون الحراس الحاليين لا يناسبون أهداف المدرب البرتغالي في الموسم المقبل.

كيف سيتأثر عبدالله المعيوف ؟

وذلك يعني أن المعيوف قد يغادر الهلال أو قد يكون احتياطيًّا بالفترة المقبلة، بعد أن تعرض لانتقادات قوية في الموسم المنصرم، خاصة في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا التي أُقيمت في المملكة في إبريل الماضي خلال شهر رمضان المبارك.

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