طموحات الأهلي تصطدم بالكفاءة المالية

المواطن - مروة نبيل

تواجه إدارة النادي الأهلي، برئاسة ماجد النفيعي، صعوبات كبيرة في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية؛ بسبب شهادة الكفاءة المالية.

الكفاءة المالية تؤثر على مفاوضات الأهلي:

وقال الصحافي الرياضي محمد الثقفي: “الأهلي: مفاوضاته للاعبين تثبت المدى الكبير لتأثير الكفاءة المالية على تحركاته، بل أصبحت كالجدار تصطدم به كل طموحات الإدارة!”.

وتابع عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “وفي النصر والاتحاد: مفاوضات بأرقام فلكية، وكأن الكفاءة المالية (من صيد أمس)!.. فهل هي مغامرات غير محسوبة؟ أم أن هنالك ما يخفى على الجمهور؟”.

وكان النادي الأهلي قد وافق على رحيل عدد من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ما دفع المتحدث الإعلامي السابق باسم نادي النصر، سعود الصرامي للتأكيد على أنه يعيش وضعًا ماليًّا خانقًا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي الموسم المنصرم:

على الجانب الآخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالراقي منافسات موسمه المحبط في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثامن، ويأمل في الاستعداد جيدًا للموسم الجديد بمعسكر خارجي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وودع الراقي منافسات دوري أبطال آسيا 2021 من مرحلة المجموعات بعد تعادله مع الدحيل القطري في الجولة الأخيرة، ليرفع كل منهما رصيده إلى 9 نقاط، خلف الاستقلال الإيراني المتصدر، ويفشلا في التأهل.

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